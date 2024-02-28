Тише ты! Как избавиться от храпа

Храп грозит привести к гипертонии, хроническим голов­ным болям, повышенной усталости и, наконец, к синдрому ­обструктивного апноэ сна. В этом случае у спящего происходят задержки дыхания, во время которых головной мозг недополучает кислорода. С ним напрямую связан хронический недосып, который повышает риск развития сахарного диабета и иммунных нарушений, чреватых не только частыми инфекциями, но и тяжёлыми болезнями, вплоть до рака. Провоцировать храп могут проблемы с носовым дыханием, лор-патологии (аденоиды, хронический ринит, искривление носовой перегородки, полипы в носу), анатомические особенности, например ­узкие ноздри. Люди могут храпеть из-за западения языка или дрожания нёбного язычка, а также из-за смещения челюсти (с этим разберётся гнатолог).