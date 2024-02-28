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Тише ты! Как избавиться от храпа

Мужчины храпят в 1,5 раза чаще, чем женщины, ведь их ротоглотка уже, а нёбо мягче. А уж насколько громче!
Источник: Mert Kahveci/CC0

Наш эксперт — врач-оториноларинголог Пушкинской больницы им. профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский.

Храп грозит привести к гипертонии, хроническим голов­ным болям, повышенной усталости и, наконец, к синдрому ­обструктивного апноэ сна. В этом случае у спящего происходят задержки дыхания, во время которых головной мозг недополучает кислорода. С ним напрямую связан хронический недосып, который повышает риск развития сахарного диабета и иммунных нарушений, чреватых не только частыми инфекциями, но и тяжёлыми болезнями, вплоть до рака. Провоцировать храп могут проблемы с носовым дыханием, лор-патологии (аденоиды, хронический ринит, искривление носовой перегородки, полипы в носу), анатомические особенности, например ­узкие ноздри. Люди могут храпеть из-за западения языка или дрожания нёбного язычка, а также из-за смещения челюсти (с этим разберётся гнатолог).

Таблетки от храпа не существует. Но есть масса способов лечения.

  • Замените подушку более высокой и жёсткой и постарайтесь не спать на спине.
  • Попробуйте гимнастику для укрепления мышц гортани. Порой храп возникает, если эти мышцы не в тонусе.
  • Маски от храпа, капы, магнитные и силиконовые клипсы для носа не дают нижней челюсти и языку смещаться назад.
  • Аппараты для СИПАП-терапии назначают при тяжёлой степени апноэ, но применять их надо постоянно во время сна.
  • Увулопалатопластика — операция по уменьшению размеров нёбного язычка и уплотнению ткани мягкого нёба. Вмешательство увеличивает просвет дыхательных путей и снижает интенсивность храпа.