Тише ты! Как избавиться от храпа

Наш эксперт — врач-оториноларинголог Пушкинской больницы им. профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский.
Храп грозит привести к гипертонии, хроническим головным болям, повышенной усталости и, наконец, к синдрому обструктивного апноэ сна. В этом случае у спящего происходят задержки дыхания, во время которых головной мозг недополучает кислорода. С ним напрямую связан хронический недосып, который повышает риск развития сахарного диабета и иммунных нарушений, чреватых не только частыми инфекциями, но и тяжёлыми болезнями, вплоть до рака. Провоцировать храп могут проблемы с носовым дыханием, лор-патологии (аденоиды, хронический ринит, искривление носовой перегородки, полипы в носу), анатомические особенности, например узкие ноздри. Люди могут храпеть из-за западения языка или дрожания нёбного язычка, а также из-за смещения челюсти (с этим разберётся гнатолог).
Таблетки от храпа не существует. Но есть масса способов лечения.
- Замените подушку более высокой и жёсткой и постарайтесь не спать на спине.
- Попробуйте гимнастику для укрепления мышц гортани. Порой храп возникает, если эти мышцы не в тонусе.
- Маски от храпа, капы, магнитные и силиконовые клипсы для носа не дают нижней челюсти и языку смещаться назад.
- Аппараты для СИПАП-терапии назначают при тяжёлой степени апноэ, но применять их надо постоянно во время сна.
- Увулопалатопластика — операция по уменьшению размеров нёбного язычка и уплотнению ткани мягкого нёба. Вмешательство увеличивает просвет дыхательных путей и снижает интенсивность храпа.