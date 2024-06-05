Тихоходки помогли российским ученым быстро находить ДНК преступников

Белок, который привлек внимание исследователей, называется Dsup (от английского Damage suppressor — «блокатор повреждений»). Именно он делает тихоходку Ramazzottius varieornatus одним из самых стрессоустойчивых животных на Земле. Он защищает ее ДНК от повреждений в ходе воздействия экстремальных условий, таких как радиация или окислительный стресс. Поэтому маленькая, скромная тихоходка — это «супермен», способный выходить в открытый космос без скафандра без ущерба для своего здоровья. Ученые, конечно, работают над тем, как использовать ее белок для повышения устойчивости к стрессам и других организмов. Однако генетики из Лаборатории ядерных проблем (ЛЯП) ОИЯИ нашли для него совершенно неожиданное применение. Dsup был предложен для создания нового гибридного материала, который может существенно упростить процесс выделения внеклеточной ДНК из растворов.