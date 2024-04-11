The Telegraph: Великобританию наводнили поддельные почтовые марки из Китая

В последнее время в Великобритании в продаже появилось большое количество поддельных марок, предположительно произведенных в Китае. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на сотрудников британской почтовой службы Royal Mail. По их словам, отправители и получатели писем все чаще жалуются на то, что марки на их письмах признавались поддельными и им приходилось дополнительно платить £5, хотя они покупали марки в обычных магазинах.