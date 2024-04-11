The Telegraph: Великобританию наводнили поддельные почтовые марки из Китая

Министр по делам почты Кевин Холлинрейк заявил, что уже начато расследование, в ходе которого планируется выяснить, каким образом поддельные марки из Китая оказывались в цепочках поставок. Алан Мендоса, сооснователь исследовательского центра по международным отношениям и безопасности Общество Генри Джексона, назвал это «экономической войной», которая не могла бы происходить «без ведома, а значит, с молчаливого согласия Коммунистической партии Китая».
The Telegraph обнаружила как минимум четыре крупные китайские компании, которые готовы печатать поддельные британские марки в количестве до 1 млн штук в неделю. По данным газеты, такие марки обычно оказываются в небольших магазинах, которые закупают марки не у Royal Mail, а у оптовых поставщиков. Такие марки также продаются в онлайн-магазинах Amazon и eBay, а также на сайтах, имитирующих официальный сайт Royal Mail.