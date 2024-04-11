Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph: Великобританию наводнили поддельные почтовые марки из Китая

В последнее время в Великобритании в продаже появилось большое количество поддельных марок, предположительно произведенных в Китае. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на сотрудников британской почтовой службы Royal Mail. По их словам, отправители и получатели писем все чаще жалуются на то, что марки на их письмах признавались поддельными и им приходилось дополнительно платить £5, хотя они покупали марки в обычных магазинах.

Источник: AP 2023

Министр по делам почты Кевин Холлинрейк заявил, что уже начато расследование, в ходе которого планируется выяснить, каким образом поддельные марки из Китая оказывались в цепочках поставок. Алан Мендоса, сооснователь исследовательского центра по международным отношениям и безопасности Общество Генри Джексона, назвал это «экономической войной», которая не могла бы происходить «без ведома, а значит, с молчаливого согласия Коммунистической партии Китая».

The Telegraph обнаружила как минимум четыре крупные китайские компании, которые готовы печатать поддельные британские марки в количестве до 1 млн штук в неделю. По данным газеты, такие марки обычно оказываются в небольших магазинах, которые закупают марки не у Royal Mail, а у оптовых поставщиков. Такие марки также продаются в онлайн-магазинах Amazon и eBay, а также на сайтах, имитирующих официальный сайт Royal Mail.