The Lancet: всего 6 стран сохранят прирост населения к 2100 году

Падение рождаемости становится проблемой для большинства стран мира — если раньше ученые били тревогу в связи с грядущим перенаселением Земли, то теперь некоторые исследователи полагают, что уже в середине XXI века популяция людей в мировом масштабе начнет постепенно сокращаться.
В пользу этой гипотезы говорит свежее исследование, опубликованное в журнале The Lancet. На основе анализа большого объема демографических данных его авторы пришли к выводу, что к 2050 году только в 49 странах мира (24%) коэффициент рождаемости будет превышать порог естественного воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину), а к 2100-му таких государств останется всего шесть (2,9%): Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан.
Демографы отмечают, что с 1950-го по 2021 год коэффициент рождаемости в мире упал с 4,84 до 2,23 ребенка на женщину, а абсолютного пика в примерно 142 миллиона детей рождаемость достигла в 2016 году, затем этот показатель начал сокращаться.
В материалах исследования также отмечается, что к концу XXI века доля детей, появляющихся на свет в бедных регионах, вырастет до 35% по сравнению с 18% в 2021 году. В 2100-м 54,3% всех новорожденных появятся на свет в странах Африки, расположенных к югу от пустыни Сахара.
Прогнозируемые учеными глобальные демографические изменения неизбежно отразятся на мировой экономике, продовольственной безопасности и международном балансе сил. Для восполнения сокращающегося населения развитым странам с низкой рождаемостью придется предпринимать дополнительные меры. В частности, речь идет об инструментах поддержки молодых родителей и активном приеме мигрантов из небогатых стран с относительно высокой рождаемостью.
Впрочем, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на недостатки нового исследования — в нем не хватает данных из многих развивающихся стран. Кроме того, возможное сокращение населения Земли с нынешних более чем 8 млрд человек может принести и пользу в виде улучшения экологической обстановки и сокращения темпов потребления многих природных ресурсов.