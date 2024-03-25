The Lancet: всего 6 стран сохранят прирост населения к 2100 году

В пользу этой гипотезы говорит свежее исследование, опубликованное в журнале The Lancet. На основе анализа большого объема демографических данных его авторы пришли к выводу, что к 2050 году только в 49 странах мира (24%) коэффициент рождаемости будет превышать порог естественного воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину), а к 2100-му таких государств останется всего шесть (2,9%): Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан.