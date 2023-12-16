The Hatters выпустили видео для празднования Нового года

«Выходи играть в снежки» — это уже музыка в стиле ска-панк и песня для танцев на дружеской вечеринке. А еще — вдоволь юмора, забавных и пародийных сценок. Декорации квартиры, например, выбраны такие, чтобы уже интерьером прихожей вызвать ассоциации с «Иронией Судьбы, или С легким паром!». Только в видео группы The Hatters в гости к хозяйке приходят не две подруги, а к семейной паре — два друга с огромным количеством вкусной еды и фруктов. Причем, они неплохо подготовились к новогодним сюрпризам…

И вскоре как раз и начинается эта самая «игра в снежки». Ну, а видео разбивается на несколько потешных эпизодов про подготовку к празднику, объединенных в единый сюжет исполнением новой песни The Hatters. В съемках, помимо Юрия Музыченко и его коллег по группе, участвовало много других музыкантов. Полтора десятка трубачей, саксофонистов, тромбонистов, кто-то сыграл и на тубе. А сколько заявилось симпатичных и энергичных скрипачек и виолончелисток, наверное, сразу мало кто сможет сосчитать.

Частые смены планов, динамичный монтаж, да и песня хороша, как раз и для новогодних танцев, да и для того, чтобы выходить играть в снежки.

В итоге хит попал и в компьютерную игру Tanks Blitz, где теперь появился тематический ангар в стиле The Hatters, где звучат «Выходи играть в снежки» и воссоздается атмосфера концерта группы. Ну, а сам Музыченко получил теперь и свой аватар, под ником «Солист».