Тейлор Свифт в третий раз подряд получила премию MTV VMA в главной категории

Свифт удостоилась награды за клип на композицию Fortnight, которую она исполнила вместе c рэпером Post Malone. На награду в этой категории также претендовала Ариана Гранде с песней we can’t be friends, рэп-исполнительница Doja Cat с клипом Paint the Town Red, Билли Айлиш с композицией LUNCH, рэпер Eminem c клипом на трек Houdini и певица SZA с видео на песню Snooze. Таким образом Свифт стала пятикратной победительницей премии MTV в этой категории, до этого она брала награды в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.