Тейлор Свифт в четвертый раз получила Grammy за «Альбом года»

Конкуренцию Свифт составляли Джон Батист с альбомом World Music Radio, Майли Сайрус с Endless Summer Vacation, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дель Рей, GUTS Оливии Родриго, The Age Of Pleasure Жанель Монэ, SOS певицы SZA и The Record группы Boygenius.