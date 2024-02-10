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Тест: закончите стихотворение Пастернака

Проверьте свою интуицию и знания литературы.

10 февраля 1890 года родился советский поэт и писатель Борис Пастернак. В детстве он мечтал стать композитором, сочинял и импровизировал на фортепиано. В юности хотел быть философом, брал уроки у немецкого неокантиста Германа Когена. Но судьба распорядилась иначе: Борис Пастернак стал писателем, и именно литература принесла ему в 1958 году Нобелевскую премию.

В честь дня рождения выдающегося творца мы создали тест с его стихами, который вас позабавит и, возможно, вдохновит на знакомство с творчеством именинника. А в ответах вы найдете несколько интересных фактов из жизни Пастернака.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.