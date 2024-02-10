Тест: закончите стихотворение Пастернака

10 февраля 1890 года родился советский поэт и писатель Борис Пастернак. В детстве он мечтал стать композитором, сочинял и импровизировал на фортепиано. В юности хотел быть философом, брал уроки у немецкого неокантиста Германа Когена. Но судьба распорядилась иначе: Борис Пастернак стал писателем, и именно литература принесла ему в 1958 году Нобелевскую премию.