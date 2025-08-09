Популярные темы
Тест: закончите фразы из произведений Михаила Зощенко

9 августа исполняется 131 год со дня рождения Михаила Зощенко — мастера юмора и тонкого наблюдателя человеческих слабостей. Его рассказы смешат и заставляют задуматься даже спустя столетие.

Михаил Зощенко является одним из самых известных советских писателей-сатириков. Родился в Санкт-Петербурге, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, а затем нашел свое призвание в литературе. Его произведения, наполненные иронией и самоиронией, высмеивают мещанство, бюрократию и человеческие пороки.

Несмотря на популярность, Зощенко столкнулся с политическими преследованиями: в 1946 году его обвинили в «клевете на советскую действительность», исключили из Союза писателей и надолго запретили печататься. Однако его книги продолжали жить в самиздате и в сердцах читателей.

Среди самых известных произведений — «Голубая книга», «Аристократка», «Нервные люди» и «Возвращенная молодость». Михаил Зощенко умел смешить, но за его юмором всегда стояла глубокая мысль. Проверьте, насколько хорошо вы знаете его острые и точные высказывания!

