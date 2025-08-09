Тест: закончите фразы из произведений Михаила Зощенко

Несмотря на популярность, Зощенко столкнулся с политическими преследованиями: в 1946 году его обвинили в «клевете на советскую действительность», исключили из Союза писателей и надолго запретили печататься. Однако его книги продолжали жить в самиздате и в сердцах читателей.