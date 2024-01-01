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12:19 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Тест: угадайте героя былинного эпоса

Вспоминаем любимые с детства сказания.

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Каждый год 1 января отмечается не только первый день нового года, но и День былинного богатыря Ильи Муромца. К слову, в православной церкви его нарекали святым Ильей Печерским и вместе с Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем считали стражем Киевской Руси. В честь столь необычного праздника мы прошлись по любимым сказаниям о русских богатырях и собрали для вас шуточный тест, с которого приятно начать первый день Нового года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут

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