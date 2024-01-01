Тест: угадайте героя былинного эпоса

Каждый год 1 января отмечается не только первый день нового года, но и День былинного богатыря Ильи Муромца. К слову, в православной церкви его нарекали святым Ильей Печерским и вместе с Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем считали стражем Киевской Руси. В честь столь необычного праздника мы прошлись по любимым сказаниям о русских богатырях и собрали для вас шуточный тест, с которого приятно начать первый день Нового года.