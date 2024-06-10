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Тест: угадаете, кому из героев «Союзмультфильма» принадлежит фраза?

Несколько поколений, выросших на культовых мультфильмах вроде «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!» и «Малыш и Карлсон» не по наслышке знают, что такое счастливое детство. 10 июня студии «Союзмультфильм», создавшей любимых персонажей, исполняется 88 лет.

В честь дня рождения студии попробуйте вспомнить героев, скрасивших детство, по его цитате в нашем тесте.

Кристина Корчанова

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.