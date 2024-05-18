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Тест: сможете угадать философа по цитате?

18 мая 1048 года родился философ, математик, поэт и создатель самого точного календаря Омар Хайям. Ему принадлежат известные высказывания, такие как: «Не делай зла — вернется бумерангом», «Не плюй в колодец — будешь воду пить», «Кто умирал, тот знает, что живет!» и многих других. А сможете ли вы определить по цитате, какой философ ее произнес? Узнайте в нашем тесте.

Анна Морозова

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.