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Тест: сможете отличить картины Айвазовского?

2 мая 1900 года, скончался Иван Константинович Айвазовский — представитель русской живописи, выдающийся маринист, коллекционер и меценат. Художник подарил миру такие известные картины, как «Девятый вал», «Вид Константинополя и Босфора», «Буря над Евпаторией» и многие другие произведения. А сможете ли вы отличить картины Айвазовского от картин других художников? Узнайте в нашем тесте.

Анна Морозова

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.