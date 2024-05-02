Тест: сможете отличить картины Айвазовского?

2 мая 1900 года, скончался Иван Константинович Айвазовский — представитель русской живописи, выдающийся маринист, коллекционер и меценат. Художник подарил миру такие известные картины, как «Девятый вал», «Вид Константинополя и Босфора», «Буря над Евпаторией» и многие другие произведения. А сможете ли вы отличить картины Айвазовского от картин других художников? Узнайте в нашем тесте.