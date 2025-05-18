Тест: сможете ли вы угадать продолжение афоризмов Омара Хайяма

18 мая 1048 года родился Омар Хайям — персидский философ, математик, астроном и поэт. Он известен также как автор рубаи, или четверостиший. Точно установить, какие из сохранившихся стихов тех времен принадлежат Омару Хайяму, сложно. Однако некоторые исследователи считают возможным его авторство в отношении 300−500 рубаи. К 977-летию со дня рождения Омара Хайяма ВФокусе Mail составил тест, где нужно угадать продолжение четверостиший, которые приписывают этому знаменитому философу.