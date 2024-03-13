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Тест: сможете ли вы отличить мифы о Менделееве от правды

13 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев закончил составление своей периодической таблицы.

Ученый-энциклопедист, открывший периодический закон химических элементов, написал свыше 500 работ, посвященных исследованиям по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и, конечно же, химии. В честь «появления на свет» таблицы Менделеева мы создали тест, посвященный ее создателю, который могут не пройти на все 100% даже научные деятели. Но мы уверены, что у вас все получится.