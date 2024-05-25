Тест: разбираетесь ли вы в филологии

Термин «филология» пришел к нам из Греции, и дословно переводится как «любовь к слову». А насколько вы любите и знаете слова разных языков? Проверьте в нашем тесте.
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День филолога отмечается 25 мая, на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. А первый День филолога в России отметили в 1989 году по инициативе студентов и преподавателей МГУ.
Термин «филология» пришел к нам из Греции, и дословно переводится как «любовь к слову». А насколько вы любите и знаете слова разных языков? Проверьте в нашем тесте.
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.