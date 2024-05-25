Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: разбираетесь ли вы в филологии

День филолога отмечается 25 мая, на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. А первый День филолога в России отметили в 1989 году по инициативе студентов и преподавателей МГУ.

Термин «филология» пришел к нам из Греции, и дословно переводится как «любовь к слову». А насколько вы любите и знаете слова разных языков? Проверьте в нашем тесте.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.