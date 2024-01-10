Тест: отличите Алексея от Льва Толстого
Сможете ли вы отличить по цитате одного писателя от другого?
Сможете ли вы отличить по цитате одного писателя от другого?
10 января 1883 года родился Алексей Николаевич Толстой — советский писатель и общественный деятель, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. Более, чем полувеком ранее, в 1828 году, на свет появился Лев Толстой. К сожалению, несмотря на колоссальную разницу в возрасте, внешности и стилистике, многие все еще путают однофамильцев. Ко дню рождения Алексея Николаевича мы создали каверзный тест, который выявит, как хорошо вы знакомы с творчеством Толстых.
Олеся Маевская
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