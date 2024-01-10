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11:28 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Тест: отличите Алексея от Льва Толстого

Сможете ли вы отличить по цитате одного писателя от другого?

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10 января 1883 года родился Алексей Николаевич Толстой — советский писатель и общественный деятель, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. Более, чем полувеком ранее, в 1828 году, на свет появился Лев Толстой. К сожалению, несмотря на колоссальную разницу в возрасте, внешности и стилистике, многие все еще путают однофамильцев. Ко дню рождения Алексея Николаевича мы создали каверзный тест, который выявит, как хорошо вы знакомы с творчеством Толстых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут

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