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Тест: определите, какую картину нарисовал Василий Поленов

1 июня 1844 года родился российский живописец Василий Поленов. Его пейзажные и жанровые полотна стали особенно популярны в пореформенную эпоху. Среди наиболее известных работ: картина «Московский дворик», после написания которой художник открыл жанр «интимной живописи», а также полотно «Христос и грешница», что купил для своей коллекции император Александр III﻿.

В честь 180-летнего юбилея живописца, рекомендуем пройти тест по картинам, угадав шедевры Василия Поленова.

Кристина Корчанова

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.