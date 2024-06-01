Тест: определите, какую картину нарисовал Василий Поленов

1 июня 1844 года родился российский живописец Василий Поленов. Его пейзажные и жанровые полотна стали особенно популярны в пореформенную эпоху. Среди наиболее известных работ: картина «Московский дворик», после написания которой художник открыл жанр «интимной живописи», а также полотно «Христос и грешница», что купил для своей коллекции император Александр III﻿.