Тест: насколько хорошо вы знаете историю русского флота?

10 мая 1706 года на воду был спущен первый военный корабль, построенный в Адмиралтействе в Петербурге. Построенное в Санкт-Петербурге, судно имело в длину 24,4 метра, ширину 7,9 метра, осадку 1,8 метра и был оснащен 18 орудиями. При необходимости (для штурма укреплений) он мог быть оснащен еще 12 мортирами (минометами) и гаубицами. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете историю русского флота.