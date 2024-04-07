Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в медицине?

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Эту дату выбрали в честь дня создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. А знаете ли вы, к какому врачу нужно обращаться с болезнями почек и чего нельзя делать врачу на дежурстве? Пройдите тест и проверьте, как хорошо вы разбираетесь в медицине.