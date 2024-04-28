Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Бриллиантовая рука»

28 апреля 1969 года на широкие экраны вышел фильм «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая. Эта эксцентрическая комедия входит в пятерку лучших советских фильмов — кинокартину посмотрели почти 77 миллионов зрителей, и многие до сих пор пересматривают ее.

А насколько хорошо вы помните «Бриллиантовую руку»? Проверьте в нашем тесте.

Анна Морозова

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.