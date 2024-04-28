Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Бриллиантовая рука»

28 апреля 1969 года на широкие экраны вышел фильм «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая. Эта эксцентрическая комедия входит в пятерку лучших советских фильмов — кинокартину посмотрели почти 77 миллионов зрителей, и многие до сих пор пересматривают ее.