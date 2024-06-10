Тест на знание фактов о мороженом: правда или ложь?

При этом история мороженого насчитывает не одно тысячелетие. Известно, что еще в 3000 году до нашей эры в Китае к столу подавали фруктовые соки, смешанные со снегом или льдом. Естественно, такое лакомство было доступно только богачам.
Считается что в Европу рецепт мороженого привез из своих знаменитых путешествий Марко Поло в XIII веке. Итальянские кондитеры творчески переосмыслили восточную рецептуру и через некоторое время получили мороженое, уже очень похожее на то, каким мы знаем его сегодня.
Естественно, мороженое пользовалось популярностью и в России, украшая праздничный стол при дворе многих русских монархов. А первый рецепт на русском языке был опубликован в XVIII веке и в нем были использованы сливки, яичные белки, шоколад, лимон, смородина, клюква, малина, вишня и апельсин.
Однако очень долго мороженое оставалось настоящим деликатесом, который могли себе позволить лишь царственные особы, аристократия и богачи. Первый шаг к превращению мороженого из элитарного продукта в массовый был сделан в конце XVII века, когда Франческо Прокопио деи Кольтелли добавил мороженое «по сицилийскому рецепту» в меню легендарного парижского «Кафе Прокоп».
А еще через 100−150 лет мороженое стало продаваться буквально везде и позволить его себе могли уже не только короли.
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Анна Морозова