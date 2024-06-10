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Тест на знание фактов о мороженом: правда или ложь?

Мороженое — любимое многими детьми и взрослыми лакомство, которое охлаждает в самые жаркие летние дни. Сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день в 1786 году в США началась массовая продажа этого десерта.

Источник: РИА "Новости"

При этом история мороженого насчитывает не одно тысячелетие. Известно, что еще в 3000 году до нашей эры в Китае к столу подавали фруктовые соки, смешанные со снегом или льдом. Естественно, такое лакомство было доступно только богачам.

Считается что в Европу рецепт мороженого привез из своих знаменитых путешествий Марко Поло в XIII веке. Итальянские кондитеры творчески переосмыслили восточную рецептуру и через некоторое время получили мороженое, уже очень похожее на то, каким мы знаем его сегодня.

Естественно, мороженое пользовалось популярностью и в России, украшая праздничный стол при дворе многих русских монархов. А первый рецепт на русском языке был опубликован в XVIII веке и в нем были использованы сливки, яичные белки, шоколад, лимон, смородина, клюква, малина, вишня и апельсин.

Однако очень долго мороженое оставалось настоящим деликатесом, который могли себе позволить лишь царственные особы, аристократия и богачи. Первый шаг к превращению мороженого из элитарного продукта в массовый был сделан в конце XVII века, когда Франческо Прокопио деи Кольтелли добавил мороженое «по сицилийскому рецепту» в меню легендарного парижского «Кафе Прокоп».

А еще через 100−150 лет мороженое стало продаваться буквально везде и позволить его себе могли уже не только короли.

А что вы знаете о мороженом разных стран и о его истории? Узнайте в нашем тесте.

Анна Морозова