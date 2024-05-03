Тест: Что за торт на картинке?

Ежегодно 3 мая в России отмечается День кондитера. Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1932 году был создан советский НИИ кондитерской промышленности. Благодаря сотрудникам появились такие популярные конфеты, как «Птичье молоко», «Красный мак» и «Белочка». Кондитеры создают самые разные десерты — от маленьких плиток шоколада до больших многоярусных тортов. Кстати, а сможете ли вы ответить, какой торт изображен на фотографии? Проверьте в нашем тесте.