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Тест: Что за торт на картинке?

Ежегодно 3 мая в России отмечается День кондитера. Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1932 году был создан советский НИИ кондитерской промышленности. Благодаря сотрудникам появились такие популярные конфеты, как «Птичье молоко», «Красный мак» и «Белочка». Кондитеры создают самые разные десерты — от маленьких плиток шоколада до больших многоярусных тортов. Кстати, а сможете ли вы ответить, какой торт изображен на фотографии? Проверьте в нашем тесте.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.