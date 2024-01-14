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09:03 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Тест: что вы знаете про старый Новый год?

У этого праздника существует несколько особых обычаев.

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В ночь с 13 на 14 января в России празднуется старый Новый год. Как и 1 января, он знаменует начало года, а приставка «старый» — отсылка к юлианскому календарю, который уступил место современному летоисчислению — григорианскому. В преддверии праздника мы решили узнать, как много наших пользователей знакомы с его традициями и обычаями.

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Олеся Маевская

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