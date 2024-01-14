Тест: что вы знаете про старый Новый год?

В ночь с 13 на 14 января в России празднуется старый Новый год. Как и 1 января, он знаменует начало года, а приставка «старый» — отсылка к юлианскому календарю, который уступил место современному летоисчислению — григорианскому. В преддверии праздника мы решили узнать, как много наших пользователей знакомы с его традициями и обычаями.