Тест: что вы знаете про старый Новый год?
У этого праздника существует несколько особых обычаев.
У этого праздника существует несколько особых обычаев.
В ночь с 13 на 14 января в России празднуется старый Новый год. Как и 1 января, он знаменует начало года, а приставка «старый» — отсылка к юлианскому календарю, который уступил место современному летоисчислению — григорианскому. В преддверии праздника мы решили узнать, как много наших пользователей знакомы с его традициями и обычаями.
Олеся Маевская
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.