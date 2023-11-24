Тест: что вы знаете об Александре Суворове

24 ноября 1729 г. (или 1730 г.) родился выдающийся русский полководец, генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский Александр Васильевич Суворов. В честь дня рождения великой исторической личности мы создали небольшой тест о его жизни, свершениях и увековеченных фразах. Обещаем, если вы наберете минимум баллов, мы ничего не расскажем вашему учителю истории.