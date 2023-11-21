Тест: что вы знаете о воздухоплавании

В 1783 году состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов, Жосеф Монгольфье и его младший брат Этьенн, поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут. По случаю 240-летия столь интересного события составить тест о воздухоплавании. Проверьте ваши знания!