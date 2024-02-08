Тест: что вы знаете о Менделееве, кроме его таблицы

8 февраля 1834 года на свет появился Дмитрий Иванович Менделеев. Ученый-энциклопедист, открывший периодический закон химических элементов, написал свыше 500 работ, посвященных исследованиям по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и, конечно же, химии. В честь дня рождения Менделеева мы создали тест по его таблице (и не только), который могут не пройти на все 100% даже научные деятели. Но мы уверены, что у вас все получится.