Терапевт Романенко рассказала о способах справиться с сонливостью за рулём

«Справиться с усталостью и проснуться помогает обычная вода, которая может быть немного прохладной, а также чай или кофе. И в чае, и в кофе содержится кофеин, который обладает стимулирующим, антигипоксантным действием на центральную нервную систему», — заявила она в беседе с Радио Sputnik.