Терапевт рассказала, как поддержать флору кишечника

Ее слова приводит Telegram-канал 2-й Московской инфекционной больницы.
По словам Гавриленко, пребиотики помогают «подкармливать» полезные микроорганизмы, живущие в ЖКТ. Помимо яблок и бананов, они содержатся в злаковых, бобовых и кисломолочных продуктах.
Также врач посоветовала добавлять в каждый прием пищи богатые пищевыми волокнами (клетчаткой) бобовые, листовую зелень, овощи и фрукты.
«Клетчатка проходит желудочно-кишечный тракт, не расщепляясь и не всасываясь, чем способствует перемещению содержимого кишечника и регулярному стулу», — объяснила врач.
Также Гавриленко призвала есть меньше жирной пищи, которая медленно переваривается и вызывает раздражение слизистой желудка. Также советуется употреблять достаточное количество пищи, в том числе сразу после подъема, за полчаса до приема пищи и через 2 часа после него.
Отмечается, что здоровому пищеварению способствует медленная трапеза и регулярная физическая активность.
Материал был приурочен ко Всемирному дню здорового пищеварения.