Терапевт рассказала, как поддержать флору кишечника

Также Гавриленко призвала есть меньше жирной пищи, которая медленно переваривается и вызывает раздражение слизистой желудка. Также советуется употреблять достаточное количество пищи, в том числе сразу после подъема, за полчаса до приема пищи и через 2 часа после него.