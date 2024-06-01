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Терапевт рассказала, как поддержать флору кишечника

Терапевт Екатерина Гавриленко рассказала, что яблоки и бананы оказывают содержат пребиотики, которые помогают поддержать флору кишечника.

Источник: РИА "Новости"

Ее слова приводит Telegram-канал 2-й Московской инфекционной больницы.

По словам Гавриленко, пребиотики помогают «подкармливать» полезные микроорганизмы, живущие в ЖКТ. Помимо яблок и бананов, они содержатся в злаковых, бобовых и кисломолочных продуктах.

Также врач посоветовала добавлять в каждый прием пищи богатые пищевыми волокнами (клетчаткой) бобовые, листовую зелень, овощи и фрукты.

«Клетчатка проходит желудочно-кишечный тракт, не расщепляясь и не всасываясь, чем способствует перемещению содержимого кишечника и регулярному стулу», — объяснила врач.

Также Гавриленко призвала есть меньше жирной пищи, которая медленно переваривается и вызывает раздражение слизистой желудка. Также советуется употреблять достаточное количество пищи, в том числе сразу после подъема, за полчаса до приема пищи и через 2 часа после него.

Отмечается, что здоровому пищеварению способствует медленная трапеза и регулярная физическая активность.

Материал был приурочен ко Всемирному дню здорового пищеварения.