Терапевт рассказала, чем пополнить домашнюю аптечку перед Новым годом

Перед новогодними праздниками стоит запастись лекарствами, которые помогут организму после веселых застолий. О том, какие препараты должны быть в домашней аптечке рассказала терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru.

"В первую очередь боремся с последствиями переедания.

Если возникли сложности с пищеварением после обильной и жирной пищи, то это могут быть ферменты, препараты против спазмов в ЖКТ", — подчеркнула специалист.

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина порекомендовала россиянам не переедать за новогодним столом и снизить дозы кофеина, чтобы избежать «синдрома праздничного сердца». Ее советы привел телеканал «360».

Также стало известно, что 85 процентов россиян покупают подарки родными и близким на Новый год минимум за десять дней. При этом чаще всего женщины начинают искать подарки раньше мужчин, которые могут откладывать их покупку на последнюю неделю перед праздниками. Результаты тематического исследования приводит RT.