Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
19:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Терапевт рассказала, чем пополнить домашнюю аптечку перед Новым годом

Терапевт Чернышева: перед Новым годом стоит запастись препаратами с ферментами.

Наверх
Источник: Reuters

Перед новогодними праздниками стоит запастись лекарствами, которые помогут организму после веселых застолий. О том, какие препараты должны быть в домашней аптечке рассказала терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru.

"В первую очередь боремся с последствиями переедания.

Если возникли сложности с пищеварением после обильной и жирной пищи, то это могут быть ферменты, препараты против спазмов в ЖКТ", — подчеркнула специалист.

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина порекомендовала россиянам не переедать за новогодним столом и снизить дозы кофеина, чтобы избежать «синдрома праздничного сердца». Ее советы привел телеканал «360».

Также стало известно, что 85 процентов россиян покупают подарки родными и близким на Новый год минимум за десять дней. При этом чаще всего женщины начинают искать подарки раньше мужчин, которые могут откладывать их покупку на последнюю неделю перед праздниками. Результаты тематического исследования приводит RT.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США начнется гражданская война: нарисован страшный сценарий из-за Трампа
ВОЗ пугает новым штаммом ковида: Чем он опасен и как защититься
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь