16:53 (мск), источник: m24.ru

Терапевт рассказала, чем чаще всего болеют россияне зимой

Чаще всего зимой у людей проявляется аллергия.

Наверх
Источник: Freepik

Аллергия — основная болезнь, которая проявляется у людей в зимний период. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа, сообщает RT.

По ее словам, зимой грипп также накладывается на аллергию. Кроме того, могут прийти коронавирус, простуды, ангины и ОРВИ. Еще может появиться герпес и ветрянка, добавила эксперт.

Лапа отметила, что в этом году достаточно активный коклюш, и в стране сейчас проходит ревакцинация от этого заболевания. Она объяснила, что у привитых в детстве людей не остается нужного количества антител, чтобы дать нормальный иммунный ответ на попадание инфекции.

В заключение она порекомендовала подходить к вопросу вакцинации ответственно.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация с заболеваемостью корью и коклюшем в России находится на контроле. В ведомстве уточнили, что подъем заболеваемости связан с накоплением числа людей, которые не привились от инфекции. Подобные всплески происходят каждые 4−6 лет, объяснили там.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Израиль повысил уровень угрозы для граждан при поездках за рубеж
Дирижера в ФРГ отстранили от участия в фестивале из-за его работы в России ...
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь