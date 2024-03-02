Терапевт Кондрахин раскрыл самые частые ошибки при измерении давления дома

— В каждом приборе есть инструкция, как его применять. Например, для измерения некоторыми тонометрами необходимо подкладывать валик под руку. Для каждого прибора есть своя методика измерения. Также если манжета подобрана не по размеру руки или неправильно, то ее нужно менять, — сообщил Кондрахин.