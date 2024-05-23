Терапевт Артемова назвала главную опасность употребления красной икры

«Поэтому покупаем икру только в заводской упаковке, со всеми маркировками, храним открытую банку в холодильнике не более срока, указанного производителем, употребляем не более двух-трех столовых ложек в день. Пугаться от присутствия слова “консервант” в составе не стоит: добросовестные производители используют безвредные консерванты и поваренную соль в разрешенном количестве. Если хочется икры “без консервантов”, то стоит отдать предпочтение соленой замороженной икре (размораживать ее стоит медленно, в холодильнике, тогда она будет вкусной и полезной). И помните, что качественная красная икра не может стоить дешево», — подчеркнула Хасиева.