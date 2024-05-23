Терапевт Артемова назвала главную опасность употребления красной икры

270 ккал в 100 г продукта — о высокой калорийности красной икры рассказала в беседе с РБК Life кандидат медицинских наук, терапевт Светлана Артемова. Доктор добавила, что в любимом многими россиянами деликатесе содержится еще и много натрия (из-за соляной обработки), это может навредить здоровью людей с повышенным артериальным давлением, болезнями почек и повышенным уровнем холестерина. В одной столовой ложке икры лосося содержится 13% суточной нормы натрия.
Красная икра — натуральный рыбный продукт, богатый высоким содержанием белка и жира и с низким содержанием углеводов. К красной относится икра лососевых пород рыб (чаще горбуша, кета и форель). Считается ценным пищевым продуктом, отличается относительно высокой стоимостью.
Как пояснила доктор Артемова, икру не стоит употреблять каждый день, даже если есть такая возможность. Необходимо соблюдать меру, а еще тщательно выбирать производителя: чем меньше содержание соли и консервантов, тем полезнее икра. Неправильно обработанная красная икра может содержать кишечную палочку и вызвать пищевое отравление. Поэтому необходимо покупать продукт только у проверенных поставщиков. Следует обращать внимание на срок годности и условия хранения продукта.
Если не злоупотреблять, икра не наносит ущерба здоровью, хотя может вызывать аллергические реакции у людей, склонных к этому и страдающих непереносимостью рыбы и других морепродуктов.
Терапевт Софья Хасиева добавила, что вред красная икра может принести, если:
- продукт куплен у недобросовестного производителя (такое, к сожалению, бывает нередко);
- нарушены условия хранения;
- есть деликатес в избыточном количестве.
«Поэтому покупаем икру только в заводской упаковке, со всеми маркировками, храним открытую банку в холодильнике не более срока, указанного производителем, употребляем не более двух-трех столовых ложек в день. Пугаться от присутствия слова “консервант” в составе не стоит: добросовестные производители используют безвредные консерванты и поваренную соль в разрешенном количестве. Если хочется икры “без консервантов”, то стоит отдать предпочтение соленой замороженной икре (размораживать ее стоит медленно, в холодильнике, тогда она будет вкусной и полезной). И помните, что качественная красная икра не может стоить дешево», — подчеркнула Хасиева.
Ранее в Россельхознадзоре пояснили, что именно представляет собой так называемая «структурированная икра», которую часто можно встретить на прилавках. Это не натуральная икра, а икорная масса с добавлением комплексных пищевых добавок.
«В процессе ее изготовления поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь, затем придают ей форму шариков с оболочкой, тем самым восстанавливая структуру икры. Для этого используют целый комплекс пищевых добавок: желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса, а также консерванты, которые подлежат контролю Роспотребнадзора и должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта», — говорится в сообщении ведомства.
После всех этих манипуляций получается продукт, который очень похож на натуральную икру по вкусу, запаху и цвету. На самом же деле «структурированная икра» все же не икра, а «икорное рыбное изделия», вот только многие производители не указывают это на упаковке.
Заведующий московской референс-лабораторией государственного Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры Андрей Марцынкевич объяснил редакции: имитированная и структурированная икра не одно и то же:
«Имитированная икра воспроизводит лишь органолептические свойства объекта имитации — внешний вид, цвет, запах и вкус, насколько это возможно. Она фактически не имеет ничего общего с натуральной. Из питательного состава имитация содержит в основном жиры — это омега-3 жирные кислоты. Структурированная икра — это нечто среднее между имитированной и натуральной. Это джус, который был в икринках, потерявших целостность. Это содержимое формируют обратно в икринки. То есть по содержимому икра структурированная от натуральной особо ничем отличаться не должна».
Таким образом, структурированная икра не представляет опасности для здоровья: все ингредиенты, входящие в ее состав, разрешены для использования в пищевой продукции.