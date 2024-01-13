Теперь Земля совсем взрослая: В нашей галактике случилось грандиозное событие
О грядущем грандиозном событии сообщило NASA.
О грядущем грандиозном событии сообщило NASA.
Наша галактика — Млечный путь. Солнце находится в одном из её спиральных рукавов — в рукаве Ориона-Лебедя. Вместе с ним она вращается вокруг центра галактики. Делает один оборот примерно за 250 миллионов лет. Полный — считается галактическим годом.
Точную дату — с точностью, к примеру до дня, года или столетия — когда именно был или будет завершен полный оборот, никто, конечно, назвать не может. Известно лишь, что событие вот-вот наступит — не исключено, что как раз на старый Новый год. Почему бы и нет? Вполне вероятно. Поэтому, земляне могут принимать поздравления — с Новым галактическим годом.
В честь знаменательного события Джесси Кристиансен (Jessie Christiansen) — исследовательница из NASA как-то смастерила анимационный ролик. Показала наш путь среди звезд — эдакий Star Track, проиллюстрировав его «историческими вехами». Ими стали динозавры, разные виды которых, жили на Земле в разное время.
Появились ящеры в начале прошлого галактического года. Их расцвет пришелся на «май-июнь-июль» — на то время, когда Солнце и Земля находились на другой стороне Млечного пути. До «октября» динозавры забот не знали — пока не прилетел гигантский астероид. Он упал 66 миллионов лет назад в районе Мексиканского залива, погубил динозавров, но освободил место для млекопитающих. Потом и люди расплодились — к концу «декабря». Мы обитаем на Земле от силы пару «недель». А то и меньше.
Кто останется на нашей планете к концу следующего галактического года? Будет ли кому смастерить новую анимацию и показать, что произошло за минувшие 250 миллионов лет? Вопросы, надо понимать, риторические.