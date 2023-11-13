Теорию, что левши лучше ориентируются в пространстве, опровергли

В ходе эксперимента ученые предложили участникам сыграть в компьютерную игру Sea Hero Quest | Источник: P. Fernandez-Velasco et al.

Вокруг левшей ходит очень много мифов и заблуждений. Многие считают, что они преуспевают в творчестве, так как у них задействовано правое полушарие мозга, ответственное за креативность, образное мышление и воображения. В новой исследовательской работе ученые решили выяснить, есть ли связь между ведущей рукой и способностью ориентироваться в пространстве. Результаты работы опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Пространственное познание — это способность воспринимать физическую среду и ориентироваться в ней. Ни правое, ни левое полушарие не является доминантным в этом процессе, поэтому определить, связан ли он с ведущей рукой, сложно.

В ходе эксперимента ученые предложили участникам сыграть в компьютерную игру Sea Hero Quest на смартфоне, которая изначально создавалась для изучения деменции. Участник управляет небольшим кораблем в океане, ориентируясь по путевой карте. Этим заинтересовались почти четыре миллиона человек. Из исследования исключили тех, кто не указал свои демографические данные, людей старше 70 лет и тех, кто не дошел до 11 уровня. В итоге в аналитическую выборку вошли 422 772 человека из 41 страны со средним возрастом 37 лет (10% из них не являются правшами).

В результате исследования авторы работы не нашли существенных доказательств какой-либо разницы в пространственных способностях между левшами и правшами. Первые превосходили вторых только в возрасте старше 64 лет. Однако дальнейший анализ данных показал, что этот возрастающий разрыв, скорее всего, связан с предвзятостью отбора.

Исследователи своей работой доказали, что статус левши никак не связан ни с повышенной, ни с пониженной способностью ориентироваться в пространстве.

Некоторые родители активно учат писать ребенка-левшу правой рукой. Из-за этого он начинает путать стороны, вследствие чего может развиться топографический кретинизм. Также существует еще ряд факторов, из-за которых может возникнуть неспособность ориентироваться в пространстве.

Анна Морозова