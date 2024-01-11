Теория «фатального недостатка друга»: что она означает

Пользователь Сети Кристина Наджар рассказала универсальную истину, которую многие люди, скорее всего, никогда не осознают. Заключается она в том, что на самом деле никто не идеален и надо просто смириться с недостатками других. Об этом пишет The Mirror.

Теория «фатального недостатка друга» на самом деле больше похожа на правило. Согласно ему, у каждого вашего близкого человека есть определенный минус. Может быть, ваш друг не уверен в себе или специально привлекает внимание противоположного пола. Так или иначе, это надо принять.

Кристина Наджар поделилась историей о ее знакомой, которая постоянно врала. Ее ложь никому не причиняла вреда, но в любом случае была неприятна. Но девушка поняла, что если это часть личности человека, то ее надо либо принять, либо полностью прекратить общение с человеком. Оттуда и родилось правило.

По словам автора публикации, если, например, друг со сложностями в выборе позвонит вам из магазина и будет полчаса держать на телефоне, чтобы вы помогли подобрать наряд, то вы должны сразу сказать, что вы думаете по этому поводу. Если такое поведение можно понять, то стоит списать все на «фатальный недостаток» и постараться принять. Если же это раздражает, следует отдалиться от человека, так как в противном случае можно просто сойти с ума.

Ранее исследование показало, что на самом деле противоположности не притягиваются.

Анна Морозова