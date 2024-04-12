Темные метки. Дерматолог рассказала, когда и как удалять родинки

Однако многие стремятся удалить и здоровые родинки, просто потому что они мешают, например, висят в зоне, где постоянно травмируются. Сделать это может каждый по своему желанию в кабинете дерматолога. В такой ситуации важно помнить только одно: удаленные ткани обязательно должны быть направлены на последующую биопсию, даже если родинка не вызывает подозрений. Это позволит быть полностью уверенными, что родинка здорова и никаких отдаленных последствий не будет.