Темные метки. Дерматолог рассказала, когда и как удалять родинки

Родинки — естественный спутник организма человека. Они запрограммированы генетически — в этом случае на теле их может быть довольно много. Также они могут становиться следствием слишком активного воздействия на кожу ультрафиолета. Представляют собой скопление клеток с избытком меланина. О том, когда и как удалять родинки, aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Клетки с меланином могут скапливаться не в одном, а в нескольких слоях кожи. И за счет этого определяется форма образования. Активизирует процесс выработки клеток и усиление интенсивности цвета ультрафиолет.
В норме такие образования доброкачественные. Но при этом они как скрытые вредители могут перерождаться в злокачественные — опять же на это влияют разные факторы. Но основную опасность из них представляет все же ультрафиолет.
Опасные родинки
Опасным называют родинки, поменявшие свой цвет. В норме они должны быть в диапазоне от светло-коричневых до темно-коричневых. Но если их оттенок приближается к черному или фиолетовому, это уже тревожный признак.
Еще один важный нюанс — размер родинки. Как только она начинает вдруг увеличиваться, даже не меняя цвета, стоит обследоваться. В такой ситуации лучше уделить себе повышенной внимание, чем пропустить начало агрессивного рака.
Если форма родинки становится какой-то неаккуратной, это тоже повод посетить врача. И стоит проконсультироваться со специалистом, если внутри образования появляется гранула, да еще и черного цвета.
Когда удаляют?
Если родинка вызывает опасения, врач на приеме возьмет соскобы и отправит их на биопсию. По ее результатам будет поставлен диагноз. И, естественно, назначено удаление, а зетм и сопутствующее лечение, например, химиотерапия, если диагноз «рак» подтвержден.
Однако многие стремятся удалить и здоровые родинки, просто потому что они мешают, например, висят в зоне, где постоянно травмируются. Сделать это может каждый по своему желанию в кабинете дерматолога. В такой ситуации важно помнить только одно: удаленные ткани обязательно должны быть направлены на последующую биопсию, даже если родинка не вызывает подозрений. Это позволит быть полностью уверенными, что родинка здорова и никаких отдаленных последствий не будет.
Как удаляют?
Удаляют родинки либо скальпелем, либо с помощью специального аппарата Сургитрон. Работают в пределах здоровой ткани. Действуют аккуратно, чтобы убрать образование полностью.
Дальше останется только правильно ухаживать за зоной удаления, чтобы не допустить осложнений. И все — манипуляция проходит легко и безопасно.
Оптимальное время для удаления родиной — с осени по весну. Летом лучше этого не делать, так как зона удаления будет подвержена воздействию солнца. Но если необходимость все же возникла именно летом, тогда просто надо использовать специальный уход за зоной удаления, чтобы обезопасить себя от появления рубцов и пигментации.