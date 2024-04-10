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Темная сила: пять лет назад была получена фотография черной дыры

Черная дыра — это область в пространстве времени, которая поглощает близлежащие объекты, включая те, которые движутся со скоростью света.

10 апреля 2019 года благодаря телескопу Event Horizon Telescope (EHT) мир впервые увидел, как на самом деле выглядит черная дыра. На снимке виден красно-оранжевый ореол пыли и газа, окружающий огромную круглую область в центре галактики Messier-87, находящейся на расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли.