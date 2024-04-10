Темная сила: пять лет назад была получена фотография черной дыры

10 апреля 2019 года благодаря телескопу Event Horizon Telescope (EHT) мир впервые увидел, как на самом деле выглядит черная дыра. На снимке виден красно-оранжевый ореол пыли и газа, окружающий огромную круглую область в центре галактики Messier-87, находящейся на расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли.