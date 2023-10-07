Телеведущий Дибров дал шесть советов блогерам, как вести себя в кадре

«Когда зажигается лампочка “запись” на смартфоне или на любительской камере, голос должен меняться. Следует опираться на диафрагму — тогда все ваше тело, включая такую колоссальную вещь, как полости (я имею ввиду сейчас легочную полость, ну и брюшную тоже), станут резонатором. Когда вы ругаетесь с домашними, обычно вы пищите, сами не понимая, как вы противны в это время. Но стоит только начинать говорить о диафрагме, сразу голос становится иным, потому что в качестве резонатора начинает работать все ваше колоссальное тело. Если хочется дойти до самой сути, я бы не поленился взять недорогие, однако очень важные уроки у профессиональных преподавателей сценической речи», — рассказал Дибров.

По словам телеведущего, в профессиональной речи важна амплитуда — в конце логического тезиса должна быть точка, выделенная голосом.

«Следующим номером нашей программы является амплитуда. Из литературоведения мы знаем, что самый благородный знак препинания — это точка. Но точка должна вами и определяться голосом тоже. Например, монотонный канцелярский лектор, который способен усыпить любое количество людей, характерен тем, что у него совершенно нет никакой нижней интонации. Монотонность — это когда нет нижней ноты в голосе. Также крайне важны паузы. Они непременно должны следовать за этой самой нижней нотой вашей речи, которая должна встречаться так часто, как заканчивается логический тезис», — добавил он.

Дибров рекомендовал блогерам при записи видео полуулыбаться и наклоняться в кадре, чтобы вызвать у слушателя доверие.

«И на телевидении, и в видеоблогерстве крайне важен темп. Насколько долго может быть пауза — зависит только от таланта. Надо чувствовать. Даже если надо очень быстро что-то сказать, никто на свете не может отменить необходимость делать некоторые паузы в конце любого смыслового массива. Рекомендовал бы вам, говоря в камеру, несколько загибать уголки рта вверх, как бы готовясь улыбнуться, это обязательно должно сработать. Еще рекомендую несколько наклониться в кадре. Это поможет голосу выливаться свободно. Нельзя сидеть напрямую, как будто вы фотографируетесь на паспорт или на эмалированный овал на памятник. Как правило, левая сторона лица рабочая. Надо несколько повернуться левой частью в камеру и наклонить лоб. Это позволит вызвать у вашего слушателя доверие вне зависимости от того, что именно вы после этого скажете голосом», — пояснил телеведущий.