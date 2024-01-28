Телескоп Уэбба обнаружил десятки молодых квазаров

Хотя квазары довольно распространены в ранней Вселенной, ученые захотели изучить самые далекие квазары, которые могут выглядеть довольно тусклыми. Для этого они проанализировали несколько обзоров неба JWST: COSMOS-Web, JADES, UNCOVER, CEERS и PRIMER.

Астрономы выявили 350 компактных галактик с красным смещением более 6, что соответствует возрасту Вселенной менее миллиарда лет. Из них 65 имели квазары — активные галактические ядра, которые экстремально яркие за счет питающейся сверхмассивной черной дыры.