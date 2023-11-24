Технолог Ершова: есть прошлогоднее варенье опасно из-за риска отравления
В таком лакомстве могут размножаться патогенные организмы.
В таком лакомстве могут размножаться патогенные организмы.
Употреблять варенье, которое осталось с прошлого года, лучше не стоит — такая сладость может грозить серьезным отравлением. Об этом корреспонденту Life.ru сообщила доцент кафедры профессионального и технологического образования Елена Ершова.
Специалист отметила, что в таком лакомстве могут размножаться патогенные организмы — бактерии или иные грибки, которые грозят сильным пищевым отравлением.
Варенье с ягодами, в которых содержатся косточки можно хранить не более восьми месяцев, сообщила «Москва 24». Варенье без косточек можно хранить дольше при условии, что температура хранения не превышает 15-ти градусов.
По данным телеканала «360», в малиновом варенье содержится большое количество железа и фолиевой кислоты, такой продукт особенно полезен для здоровья беременных женщин. Однако, употреблять такое варенье следует с осторожностью из-за рисков возникновения аллергии.