Технолог Ершова: есть прошлогоднее варенье опасно из-за риска отравления

Употреблять варенье, которое осталось с прошлого года, лучше не стоит — такая сладость может грозить серьезным отравлением. Об этом корреспонденту Life.ru сообщила доцент кафедры профессионального и технологического образования Елена Ершова.

— Прежде чем есть старое варенье, надо убедиться, что оно не изменило вкус и цвет и не поражено плесенью. Даже после вторичной термической обработки следы плесени могут остаться и навредить организму, — считает Ершова.

Специалист отметила, что в таком лакомстве могут размножаться патогенные организмы — бактерии или иные грибки, которые грозят сильным пищевым отравлением.

Варенье с ягодами, в которых содержатся косточки можно хранить не более восьми месяцев, сообщила «Москва 24». Варенье без косточек можно хранить дольше при условии, что температура хранения не превышает 15-ти градусов.

По данным телеканала «360», в малиновом варенье содержится большое количество железа и фолиевой кислоты, такой продукт особенно полезен для здоровья беременных женщин. Однако, употреблять такое варенье следует с осторожностью из-за рисков возникновения аллергии.