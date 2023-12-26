Тайский художник-фермер «рисует» котов на рисовых полях

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New York Post пишет, что Туньяпонг Джайкум, тайский фермер и художник, превращает рисовые поля в свои холсты. Он «рисует» котов в провинции Чианграй на севере Таиланда.

Чтобы добиться такого результата, фермер и его команда рабочих посадили семена в конкретных местах поля. Туньяпонг использовал GPS-метки, чтобы саженцы повторили эскиз.

Таким образом художник надеялся привлечь туристов и любителей кошек. «Мы ожидаем, что десятки тысяч людей придут посмотреть на искусство на рисовых полях», — сказал Джайкум.

Недавно стало известно, что пермяк делает из заснеженных крыш домов произведения искусства. На одну скульптуру уходит до восьми часов.

Олеся Маевская