Тайский центр туризма Чиангмай возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира

В Таиланде город Чиангмай на севере страны вышел на первую строчку в рейтинге городов мира с самой загрязненной атмосферой. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).