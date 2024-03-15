Тайский центр туризма Чиангмай возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира

По оценке международного сервиса мониторинга качества воздуха IQAir, уровень микропыли PM2,5 в воздухе Чиангмая в 35 раз превысил безопасный порог, установленный Всемирной организацией здравоохранения.
Как выяснили журналисты, густой смог в Чиангмае связан с обычаем местных фермеров выжигать остатки прошлогодней растительности на полях, чтобы расчистить землю к новому сезону. Проблему усугубляют лесные пожары и выхлопные газы транспорта.
В марте правительство Таиланда предупредило о необходимости принять меры по борьбе с загрязнением воздуха, поскольку в 2023 году не менее 10 млн жителей государства нуждались в лечении из-за плохой экологии.
Несмотря на удушливый туман, в Чиангмае сохраняется высокий туристический сезон. По словам опрошенных гостей города, смог не мешает наслаждаться им многочисленными храмами и другими достопримечательностями древнего города.