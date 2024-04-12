«Тайная роль» Млечного Пути выявлена в мифологии Древнего Египта

«Роль Нут в переходе умерших в загробную жизнь и ее связь с ежегодной миграцией птиц согласуется с тем, как другие культуры понимали Млечный Путь, — говорит доктор Граур. — Например, как “Дорога духов” у разных народов Северной и Центральной Америки или как “Птичья тропа” в Финляндии и Прибалтике. Мое исследование также показывает, как объединение различных дисциплин может дать новое понимание древних верований, и подчеркивает, что астрономия является связующей нитью человечества между культурами, географией и временем».