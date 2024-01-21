Татьянин день в 2024 году: когда и как студенты в России отмечают этот праздник

Когда отмечают Татьянин день в 2024 году

В 2024 году Татьянин день будут отмечать 25 января, как, впрочем, и во все другие годы — в календаре православных праздников у него фиксированная дата. На тот же день приходится День российского студенчества, официально признанный на государственном уровне. Кстати, этот праздник в России не совпадает с датой Международного дня студентов, который отмечают 17 ноября.

Двойным праздник стал просто из-за совпадения: именно в день святой Татианы Римской, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».

История святой Татианы Римской

Святая мученица Татиана жила в III веке в Риме. Благочестивая девушка решила посвятить себя служению христианской церкви, приняла сан диакониссы, благодаря которому имела право проповедовать Евангелие. Она много помогала бедным, ухаживала за больными.

Когда в Риме начались гонения на христиан, Татиану попытались принудить совершить жертвоприношение перед языческим идолом. Согласно поверью, девушка начала истово молиться, благодаря чему были разрушены языческие храмы богов Аполлона и Дианы, пал идол бога Зевса. Христианку подвергли жестоким пыткам, а затем казнили вместе с ее отцом.

Девять лет спустя Татиану причислили к лику святых. Католики ежегодно отмечают ее память 12 января, а православные — 25-го (как раз 12 января, если считать по старому стилю). Даты разнятся из-за того, что католическая церковь использует в своем богослужении григорианский календарь, а в православной церкви действует юлианская система летоисчисления.

Почему Татьянин день начали отмечать российские студенты

В 1755 году, именно в Татьянин день, императрица Елизавета издала указ об учреждении Московского университета — с той поры свой собственный праздник появился у московских студентов.

Основателями и идейными вдохновителями будущего всемирно известного МГУ стали два выдающихся просветителя своего времени — ученый Михаил Васильевич Ломоносов и меценат, фаворит императрицы, генерал-адъютант Иван Иванович Шувалов. Образование высшего учебного заведения открыло новую эпоху в истории нашей страны.

Есть гипотеза, что дату выбрали с легкой руки Шувалова: Татьяной звали его мать. Сохранилась легенда, что в тот день он сказал ей: «Дарю тебе университет!».

А вот всероссийским День студента стал значительно позже, в 1850 году, при императоре Николае I, который приказал отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений Российской империи.

Называть в честь святой Татьяны студенческий праздник стали после открытия в 1791 году при МГУ домового храма Мученицы Татианы.

Поскольку 25 января обычно приходится на конец зимней сессии, студенты считают святую Татьяну своей покровительницей и до сих пор просят о содействии успехам в учебе и о помощи в достижении высоких результатов на экзаменах.

В годы СССР церковь при МГУ была закрыта, а в ее здании разместился сначала клуб, а позже студенческий театр. Сам праздник переименовали в День пролетарского студента, он отмечался скромно и перестал быть массовым.

В 1995-м храм вернули церкви и вскоре вспомнили о традиции студенческого праздника. Однако прежний его масштаб возвратился только в XXI веке.

25 января 2005 года вышел указ президента «О дне российского студенчества».

С тех пор Татьянин день имеет снова свой прежний смысл — именины покровительницы всех «устремленных к свету знаний».

Традиции Татьянина дня

В царское время этот день начинали с обязательного посещения храма, где проходил молебен. К святой Татьяне молодые люди обращались с просьбами о помощи в обучении, о любви, а также о материальном благополучии, чтобы иметь возможность обеспечить себе и пропитание, и учебу.

Затем студенты переходили к светской части: слушали приветственную речь ректора, садились за накрытые столы.

К вечеру чаепитие традиционно переходило в возлияния другого рода.

В дореволюционной России праздник всегда отмечался с размахом. В этот день студенты могли себе позволить больше, чем обычно — полиция имела негласные указания не задерживать хмельных учащихся, даже если некоторые их поступки выходили за рамки нормы.

Писатель Антон Павлович Чехов в одном из своих произведений писал, что в праздник 1885 года столичные студенты «выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла». Также он отмечал, что «это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам».

Как отмечают День студента сегодня

В каждом университете, институте, академии есть свои традиции на День студента. Учащиеся принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах, радуются окончанию сессии, началу каникул, настраиваются на второй семестр учебного года. Праздничное настроение стараются создать и власти городов, которые устраивают в этот день концерты, ярмарки, спортивные соревнования. А руководство университетов организует студенческие балы, проводит викторины и состязания среди своих подопечных.

Например, в Волгограде в этот день ежегодно проводят выставку портретов самых разных Татьян, а в Белгородском техническом университете дают Татьянин бал в дворянском антураже.

Но с наибольшим размахом праздник отмечается, конечно же, в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, где этот день является еще и днем рождения знаменитого на весь мир вуза. Ответить на вопрос, какого числа был основан МГУ, благодаря Татьянину дню сегодня может даже тот, кто никогда не имел к университету никакого отношения.

В 1855 году, отмечая свой 100-летний юбилей, МГУ собрал на празднование многих своих выпускников разных лет. С тех пор те, кто когда-то окончил этот вуз, часто приезжают сюда отмечать Татьянин день.

В МГУ есть еще одна собственная традиция: за 40 дней до праздника здесь варят медовуху по старинному монастырскому рецепту, и 25 января ректор лично разливает ее по кружкам для студентов.

Приметы на Татьянин день

Разумеется, большинство примет связано с успехами в учебе. Вот некоторые из них:

Нужно высунуть голову в окно или выйти на балкон с зачетной книжкой, помахать ею и трижды прокричать: «Халява, приди!» Тем, кто проходит в этот момент мимо дома, полагается крикнуть в ответ: «Уже в пути!». Если повезет услышать такой ответ, отлично сданная сессия гарантирована.

В Татьянин день следует нарисовать на последней странице зачетки домик с трубой и дымом. Чем более длинный получится дым — тем удачнее сложится учеба.

Если 25 января забраться на самую высокую точку в городе и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Как поздравляют студентов

Многие учреждения проводят акции, посвященные студенческому празднику, например, предоставляют скидки всем учащимся или только тем из них, кто имеет пятерки в зачетке. Некоторые заведения культуры в этот день бесплатно пропускают на мероприятия всех Татьян.

В праздничный день в эфире выходят фильмы и программы, посвященные студенческой жизни, проводятся прямые трансляции вузовских мероприятий, для учащихся организуют мастер-классы, тренинги и консультации разных специалистов.

И, конечно, в этот день принято поздравлять с именинами всех Татьян. А уж если Татьяна еще и студентка, тут уж без подарка не обойтись. Подарки к Татьянину дню можно приготовить символические, но желательно необычные. Например, это могут быть: