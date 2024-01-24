Татьянин день. Что можно и что нельзя делать 25 января 2024 года

Кто такая святая Татьяна?

Татьяна родилась в Риме в конце II века в семье знатного вельможи, трижды бывшего консулом Рима. Как пишет журнал «Фома», он тайно исповедовал Христа, поэтому воспитал дочь в богобоязненности и преданности Богу. Татьяна хорошо знала Священное Писание и, повзрослев, решила посвятить себя Христу. Она стала диаконисой, то есть женщиной, которая несла в церкви социальное служение. В ее обязанности входила как забота и уход за больными женщинами и беременными, так и подготовка их к крещению и совершению самого крещения.

В Риме начались гонения на христиан и от Татьяны потребовали поклониться идолам в храме бога Аполлона. Вместо этого святая обратилась ко Христу, и по ее молитвам произошло землетрясение. Разрушились не только идолы, но и сам храм, под обломками которого были погребены жрецы. Татьяну подвергли пыткам, но она громко молилась о мучителях, призывая Бога «открыть им духовные очи». Неожиданно восемь мучителей увидели ангелов, которые отражали удары, наносимые святой деве, и услышали небесный глас. Они не только уверовали, но со слезами просили святую простить их. За исповедание Христа они сами были подвергнуты пыткам и обезглавлены. Пытки продолжились и в следующий день, но произошло чудо и из ран вместо крови стало течь молоко и исходить благоуханье.

И когда в третий день ее вывели из темницы, то обнаружили, что ее тело очистилось от следов мучений. Татьяна перекрестилась и начала молиться. Тут же у всех на глазах и идол, и капище уничтожила молния. Святую Татьяну вновь истязали и ночью бросили в темницу. В четвертый день ее вывели на арену цирка на съедение льву. Но зверь покорно начал лизать раны святой Татьяны и разорвал одного из ее мучителей. Святую бросили в костер, но она осталась невредима. Объявив ее колдуньей, святой Татьяне обрезали волосы, в которых, как считали, сосредоточена ее магическая сила. Затем ее отвели в храм Зевса и заперли на два дня. Но и здесь по молитве святой Татьяны идолы были повержены.

Когда для гонителей стало очевидно, что пытки бессмысленны, а святая Татьяна непреклонна и тверда в своей вере, ее обезглавили вместе с отцом. Это произошло 25 января 226 года.

Что можно делать 25 января 2024 года?

В этот день принято печь каравай, символизирующий солнце, и угощать им всех членов семьи.

Нужно подмести пол и выбить пыль из половиков.

Студентам положено помолиться мученице о помощи в трудном учении и поставить свечку за успехи в учебе.

Положено совершать добрые поступки — подавать милостыню и помогать нуждающимся, кормить птиц и бездомных животных, участвовать в благотворительных мероприятиях.

Что нельзя делать 25 января 2024 года?