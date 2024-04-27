Татьяна Буланова рассказала о жизни с супругом-абьюзером

55-летняя певица Татьяна Буланова заявила, что один из ее супругов был абьюзером. Подробностями она поделилась в интервью с Марией Лебедевой.
«Если вы живете с абьюзером — у меня такое было, — это ужасно. Мне тоже было страшно. Я не буду говорить, какой муж, чтобы всякие сплетни не наводить», — проговорилась легенда российской эстрады.
Певица подчеркнула, что не жалела о разрыве тех отношений. Ведь страдания в браке вредят как супругам, так и их детям.
В начале июня 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал экс-теннисист и предприниматель Валерий Руднев. Мужчина младше возлюбленной на 19 лет.
Первый супруг Татьяны Булановой — музыкант Николай Тагрин. Они узаконили отношения в 1992 году. В беседе с РБК Life певица призналась, что ушла от мужа, так как влюбилась в другого человека.
«Не в моем характере обманывать и заводить любовников — я честно скажу, как есть. Да, это больно, но это будет правильно. Тем более для меня всегда муж был другом, единомышленником, человеком, на которого я могу положиться, — в одном коротком слове все вместе», — говорила певица.
Второй муж Булановой — футболист Владислав Радимов. У пары был общий ребенок, и Буланова переживала, что из-за ее публичности вокруг развода может «разгореться шумиха».
«Расставание — это всегда трагедия, даже если уже нет прежних чувств. Один совет: если вы чувствуете, что к вам перестали относиться так, как хочется, чтобы относились, пора решаться. Дальше будет только хуже», — считает звезда эстрады.
Подробнее об отношении Татьяны Булановой к возрасту, ее фобиях и главном достижении в жизни, читайте в интервью певицы для РБК Life.