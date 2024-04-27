Татьяна Буланова рассказала о жизни с супругом-абьюзером

«Не в моем характере обманывать и заводить любовников — я честно скажу, как есть. Да, это больно, но это будет правильно. Тем более для меня всегда муж был другом, единомышленником, человеком, на которого я могу положиться, — в одном коротком слове все вместе», — говорила певица.