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Татьяна Буланова рассказала о жизни с супругом-абьюзером

Прошлым летом 55-летняя певица вышла замуж в третий раз.

Источник: Legion-Media

55-летняя певица Татьяна Буланова заявила, что один из ее супругов был абьюзером. Подробностями она поделилась в интервью с Марией Лебедевой.

«Если вы живете с абьюзером — у меня такое было, — это ужасно. Мне тоже было страшно. Я не буду говорить, какой муж, чтобы всякие сплетни не наводить», — проговорилась легенда российской эстрады.

Певица подчеркнула, что не жалела о разрыве тех отношений. Ведь страдания в браке вредят как супругам, так и их детям.

В начале июня 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал экс-теннисист и предприниматель Валерий Руднев. Мужчина младше возлюбленной на 19 лет.

Первый супруг Татьяны Булановой — музыкант Николай Тагрин. Они узаконили отношения в 1992 году. В беседе с РБК Life певица призналась, что ушла от мужа, так как влюбилась в другого человека.

«Не в моем характере обманывать и заводить любовников — я честно скажу, как есть. Да, это больно, но это будет правильно. Тем более для меня всегда муж был другом, единомышленником, человеком, на которого я могу положиться, — в одном коротком слове все вместе», — говорила певица.

Второй муж Булановой — футболист Владислав Радимов. У пары был общий ребенок, и Буланова переживала, что из-за ее публичности вокруг развода может «разгореться шумиха».

«Расставание — это всегда трагедия, даже если уже нет прежних чувств. Один совет: если вы чувствуете, что к вам перестали относиться так, как хочется, чтобы относились, пора решаться. Дальше будет только хуже», — считает звезда эстрады.

Подробнее об отношении Татьяны Булановой к возрасту, ее фобиях и главном достижении в жизни, читайте в интервью певицы для РБК Life.