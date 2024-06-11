Татуировки повышают риск развития рака

В настоящее время татуировки — это не просто рисунки на теле, а способ выражения индивидуальности, а также отметки важных событий, произошедших в жизни. Однако мы очень мало знаем об их долгосрочном влиянии на наше здоровья.
Опасные химические вещества, содержащиеся в чернилах, в последние десятилетия исследуются учеными по всей Европе. Так, доказано, что красители воспринимаются организмом как нечто инородное, которое необходимо удалить, а нанесение рисунка на кожу вызывает иммунный ответ. Из-за этого большая часть краски попадает в лимфатические узлы.
Остается вопрос: как чернила, отложившиеся в лимфатической системе, влияют на здоровье людей? Над ответом трудилась команда ученых из Швеции. Их исследование опубликовано в журнале EClinicalMedicine.
Повышенный риск
В исследовании приняли участие 1398 жителей Швеции, у которых в 20−60 лет в период с 2007 по 2017 была диагностирована лимфома — редкая форма рака, поражающая лимфоциты (белые тельца в крови). Для сравнения также была набрана контрольная группа из 4194 здоровых людей.
Все участники ответили на вопросы об образе жизни, а тех, у кого была хотя бы одна татуировка, спросили о ее размере, возрасте, в котором она была нанесена, и ее цвете.
Оказалось, что у людей с татуировками риск развития лимфомы был на 21% выше, чем у участников без татуировок, причем даже с учетом вредных привычек в виде курения.
Размер не имеет значения
Главную роль в повышенном риске развития лимфомы играл не размер татуировки, а время, то есть как долго она была нанесена на кожу участников эксперимента.
Исходя из исследования, риск появления рака был повышен у тех людей, которые сделали татуировку недавно (в течение двух последних лет) и для тех, у кого рисунок был нанесен давно (более десяти лет назад).
Ученые подчеркнули, что пока что давать какие-либо рекомендации относительно татуировок рано. Нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять последствия для здоровья. Однако специалисты предупредили, что если у вас появились какие-либо симптомы, связанные с нанесением рисунка на кожу, следует обратиться за медицинской помощью.
Татуировки стали настолько популярными, что некоторые дети также хотят их сделать. Адвокат пояснила, законно ли разрешать ребенку наносить рисунок на тело с использованием чернил.
Анна Морозова