Танцы оказались эффективным способом снижения веса

Специалисты проанализировали данные, которые включали 654 исследования, и обнаружили, что танцы могут быть эффективным вмешательством как для людей с избыточным весом, так и для тех, кто страдает ожирением.
При этом практически любой вид танцев, если им заниматься регулярно, может помочь в потере веса, а также улучшении мышечного тонуса и координации.
Также исследователи отмечают, что чем активнее танец, тем больше пользы. Танцевать при этом могут люди абсолютно любого возраста.
Группа ученых выяснила, что люди, которые регулярно танцевали, за время исследования потеряли в среднем примерно 4 фунта (1,8 кг), из которых 3,5 фунта (1,6 кг) — жировая ткань. Помимо этого, у участников размер талии уменьшился на дюйм (2,5 см).