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Танцы оказались эффективным способом снижения веса

Китайские ученые определили, что занятия танцами помогает сбросить вес. Научная статья об этом опубликована в журнале PLOS ONE. Об этом пишет портал Medical Xpress.
Источник: Freepik

Специалисты проанализировали данные, которые включали 654 исследования, и обнаружили, что танцы могут быть эффективным вмешательством как для людей с избыточным весом, так и для тех, кто страдает ожирением.

При этом практически любой вид танцев, если им заниматься регулярно, может помочь в потере веса, а также улучшении мышечного тонуса и координации.

Также исследователи отмечают, что чем активнее танец, тем больше пользы. Танцевать при этом могут люди абсолютно любого возраста.

Группа ученых выяснила, что люди, которые регулярно танцевали, за время исследования потеряли в среднем примерно 4 фунта (1,8 кг), из которых 3,5 фунта (1,6 кг) — жировая ткань. Помимо этого, у участников размер талии уменьшился на дюйм (2,5 см).