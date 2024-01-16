Танцы и чтение. Врачи назвали неожиданные способы снизить давление

Конечно же, лучшее средство для удерживания давления под контролем — лекарственные препараты, которые подобраны вместе с врачом в правильной дозировке. Однако, заявили врачи в эфире программы «Жить здорово!», есть и дополнительные неожиданные способы, которые позволят удерживать гипертонию в узде.

Домашние животные

Как показал ряд исследований, если погладить домашнего питомца — собаку или кошку — то уже через 10−15 минут давление снизится на 15 мм рт.ст. «Это еще не все, выяснилось, что у тех, у кого есть домашние питомцы, риски получить гипертоническую болезнь на 62% ниже, чем у людей, у которых ее нет», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

Из дополнительных плюсов для хозяев собак есть и такой фактор, как прогулки — то есть человек будет обязательно гулять необходимые ему для поддержания здоровья 30−40 минут в день.

Музыка и танцы

Еще один способ снизить давление — прослушивание классической музыки и танцы. «Кто регулярно слушает классическую музыку успокаивающую, снижают артериальное давление в среднем на 9 мм рт.ст.», — пояснил Гандельман.

Елена Малышева добавила, что в это время можно пить любимый зеленый чай, который обладает мочегонным эффектом, гладить питомца и т. д.

А люди, которые регулярно танцуют, снижают свое давление еще на 5−6 мм рт.ст., добавил кардиолог. «Музыка воздействует на головной мозг и меняет его ритмы», — подчеркнула Малышева. В результате снижается тонус симпатической нервной системы, происходит расширение сосудов, пульс становится реже. «Классическая музыка должна звучать в домах, потому что мы живем вот так: 10 пальцев в розетку с утра и нас колошматит. Нужны паузы: сел, включил музыку, выключил телевизор, слушаешь музыку и танцуешь», — отметила Малышева. В сумме музыка с танцами и питомцы дают снижение давления на 29 мм рт.ст.

Книги

Полезным действием обладают и книги. «Если взять человека, который читает книгу, то давление у него примерно на 15 мм рт.ст. ниже, чем у того, который с кем-то разговаривает. Ведь вы успокаиваетесь, сосуды расширяются, а если сосуды широкие, то и давление ниже», — отметил Гандельман.

Конечно же, это не рекомендации по замене таблеток на альтернативные методы. Если таблетки прописаны, то принимать их следует обязательно. Однако это лишь дополнительные методы, которые позволят держать давление под контролем.